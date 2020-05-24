Польша ослабила карантин и открыла границы: кого будут пускать

Границу открыли только ученикам и транзитным водителям.

Польша ослабляет ограничительные меры и открывает свои границы для въезда трем категориям, которые также освобождаются от обязательного карантина. Среди прочего, это иностранные студенты, которые учатся в Польше, в частности и из Украины. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Об этом говорится на сайте польского правительства.

Въезд на территорию Польши позволили:

международным автоперевозчикам, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки;

ученикам и студентам, которые учатся в Польше;

гражданам других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, что длится не более 12 часов от момента пересечения границы Польши.

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"Эти лица освобождаются от карантина согласно постановления Совета министров об установлении конкретных ограничений, предписаний и запретов в связи с возникновением эпидемии. Необходимость включения учащихся и студентов в категории лиц, которые имеют право на пересечение государственной границы, следует из графика внешних экзаменов, утвержденного Министерством национального образования для учеников, которые закончили обучение в государственных начальных и средних школах (в период с 8 июня до 28 августа)", - сказано в сообщении.

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