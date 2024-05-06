Озвученную ранее информацию опровергли.

ВСУ не подрывали мост через реку Северский Донец в районе Часового Яра, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Могу отметить то, что Силы обороны мост через канал Северский Донец не взрывали. Наоборот, наши подразделения отстраивают тот мост, чтобы были пути сообщения", - сказал он.

Таким образом Волошин опроверг информацию, которую ранее озвучил военнослужащий ВСУ, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, комментируя появившееся в сети видео с подорванным мостом. По его словам, мосты уничтожаются для того, чтобы остановить продвижение российских войск.

Видео дня

Часов Яр - что сообщалось о взрыве моста

Как писал УНИАН, Тимочко также объяснил подрыв моста в районе Часового Яра через канал тем, что "на второй стороне" украинских войск уже нет:

"Линия обороны строится в сторону прикрытия Часового Яра. Конечно, мосты уничтожаются для того, чтобы не дать передвигаться войскам противника, ограничить их логистику. Все, что разрушается, со временем будет восстановлено".

Напомним, по инфомрации ВСУ, Часовой Яр пытается захватить российскиая группировка из 25 тысяч человек личного состава.

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