Под киевским зоопарком несмотря на карантин возникла огромная очередь (видео)

По словам очевидцев, люди не придерживаются никакой социальной дистанции, многие без масок.

Киевляне массово устремились в открытый накануне киевский зоопарк. У входа в заведение образовалась крупная очередь, которая заканчивается в подземном переходе.

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Видео с места событий опубликовано на странице проекта dtp.kiev.ua. По словам очевидцев, люди не придерживаются никакой социальной дистанции, многие без масок.

Также вдоль проспекта организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка.

Напомнила, 23 мая открылся киевский зоопарк: с обновленным входом и карантинными правилами для посещения.

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