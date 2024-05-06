Сегодня президент Франции провел с главой КНР совместный брифинг и упомянул о России.

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией" - президент Франции Эммануэль Макрон сделал "мирное" заявление после того, как раздражал Кремль словами о возможности введения иностранных войск в Украину.

На совместном брифинге с главой КНР Си Цзиньпином в Париже Макрон сказал, что у Франции нет стремлений воевать с народом России. Также он добавил:

"И у нас нет стремления к смене режима в Москве".

Вместе с этим Макрон уточнил, что необходимо обеспечить безопасность в Украине, вед без этого не может быть безопасности для Европы.

"Сегодня утром мы хотели объяснить влияние этого конфликта (войны Украины и России - УНИАН) на европейскую безопасность и нашу решимость поддерживать Украину так долго и так много, как это необходимо. Без безопасности для Украины не может быть безопасности для Европы. Однако мы не находимся в одной лодке с Украиной", - заявил Макрон.

Песков сделал новое заявление и упомянул о словах Макрона

Сегодня Россия объявила, что в скором времени развернет новые учения, предполагающие использование ядерного тактического оружия. Об этом сообщало Минобороны, уточняя, что такую задачу поставил Путин.

Как прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, к этому Москву провоцируют беспрецедентные заявления западных лидеров. В частности, Песков упомянул о Макроне и о его теоретическом "да" на присутствие иностранных войск в Украине.

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