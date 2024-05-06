В Вашингтоне говорят, что "это абсолютно неуместно, учитывая текущую ситуацию с безопасностью".

Соединенные Штаты Америки резко осуждают анонсирование Российской Федерацией учений "с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач". Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Le Monde.

"Это абсолютно неуместно, учитывая текущую ситуацию с безопасностью", - сказал спікер.

По его словам, на данный момент Соединенные Штаты не наблюдают "никаких изменений в позиционировании своих стратегических сил", но будут продолжать "мониторинг".

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Ядерные учения РФ: что известно

На днях Россия объявила о ядерных учениях на границе с Украиной. Делать это будет южный военный округ, который, в частности, и ответственен за войну в Украине. Объявлено, что причина этому - провокационные заявления западных лидеров.

Впоследствии в ГУР рассказали о цели врага. По словам Андрея Юсова, ядерный шантаж - "это стабильная практика режима Путина", и "какой-то эпохальной новости здесь нет".

Также УНИАН сообщал, что бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал ядерные учения РФ. По его словам, лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "повлечет прямое вступление их стран в войну".

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