Букмекеры международного песенного конкурса обновили свои прогнозы относительно вероятных победителей в первом полуфинале "Евровидения-2024". Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil остаются лидерами в букмекерской таблице.
Украинские певицы покорили своей песней "Teresa & Maria" еврофанов. Если в общем рейтинге букмекеров дуэт занимает пока третье место, то в первом полуфинале им пророчат первые позиции.
Как известно, после первого полуфинала, который состоится уже 7 мая, в гранд-финал войдет только 10 из 15 возможных стран. Alyona Alyona и Jerry Heil, среди прочего, будут выступать пятыми в первом полуфинале. Прогноз букмекеров, опубликованный на сайте Eurovision World, показывает, что Украина с вероятностью в 96% займет первое место в полуфинале. Певицы пока делят первенство с представителем Хорватии - певцом Baby Lasagna.
Полный список стран, которые могут войти в гранд-финал "Евровидения-2024":
- Украина - alyona alyona & Jerry Heil;
- Хорватия - Baby Lasagna;
- Литва - Silvester Belt;
- Финляндия - Windows95man;
- Ирландия - Bambie Thug;
- Люксембург - Tali;
- Кипр - Silia Kapsis;
- Польша - Luna;
- Португалия - Iolanda;
- Сербия - Teya Dora.
Как известно, конкурс будет проходить в Мальме, Швеция. Первый полуфинал пройдет уже 7 мая, а второй - 9 мая. Гранд-финал ожидается 11 мая.
Напомним, ранее представитель Швейцарии на "Евровидении-2024" высказался об украинских певицах.