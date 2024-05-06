Украина лидирует среди фаворитов букмекеров.

Букмекеры международного песенного конкурса обновили свои прогнозы относительно вероятных победителей в первом полуфинале "Евровидения-2024". Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil остаются лидерами в букмекерской таблице.

Украинские певицы покорили своей песней "Teresa & Maria" еврофанов. Если в общем рейтинге букмекеров дуэт занимает пока третье место, то в первом полуфинале им пророчат первые позиции.

Как известно, после первого полуфинала, который состоится уже 7 мая, в гранд-финал войдет только 10 из 15 возможных стран. Alyona Alyona и Jerry Heil, среди прочего, будут выступать пятыми в первом полуфинале. Прогноз букмекеров, опубликованный на сайте Eurovision World, показывает, что Украина с вероятностью в 96% займет первое место в полуфинале. Певицы пока делят первенство с представителем Хорватии - певцом Baby Lasagna.

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Полный список стран, которые могут войти в гранд-финал "Евровидения-2024":

Украина - alyona alyona & Jerry Heil;

Хорватия - Baby Lasagna;

Литва - Silvester Belt;

Финляндия - Windows95man;

Ирландия - Bambie Thug;

Люксембург - Tali;

Кипр - Silia Kapsis;

Польша - Luna;

Португалия - Iolanda;

Сербия - Teya Dora.

Как известно, конкурс будет проходить в Мальме, Швеция. Первый полуфинал пройдет уже 7 мая, а второй - 9 мая. Гранд-финал ожидается 11 мая.

Напомним, ранее представитель Швейцарии на "Евровидении-2024" высказался об украинских певицах.

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