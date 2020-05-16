В оккупированном Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции
В аннексированном Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом останется ряд рекомендаций относительно ограничения поездок.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Читайте такжеОккупанты продлили режим самоизоляции в Крыму до конца весны
Так, на портале российского "правительства Крыма" размещен указ подконтрольного Кремлю "главы Крыма" Сергея Аксенова, согласно которому с 18 мая перестает действовать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
Согласно документу, требование оставаться дома заменили на формулировку "не покидать место проживания без необходимости". Также рекомендуется ограничить поездки, в том числе с целью туризма.
При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома. Также запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.
Режим самоизоляции останется для людей, которые прибывают на территорию аннексированного полуострова из других стран. Также сохраняется масочный режим.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире