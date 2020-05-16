В оккупированном Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции

При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома.

В аннексированном Крыму с 18 мая отменят режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом останется ряд рекомендаций относительно ограничения поездок.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Так, на портале российского "правительства Крыма" размещен указ подконтрольного Кремлю "главы Крыма" Сергея Аксенова, согласно которому с 18 мая перестает действовать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

Согласно документу, требование оставаться дома заменили на формулировку "не покидать место проживания без необходимости". Также рекомендуется ограничить поездки, в том числе с целью туризма.

При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома. Также запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

Режим самоизоляции останется для людей, которые прибывают на территорию аннексированного полуострова из других стран. Также сохраняется масочный режим.

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