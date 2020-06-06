В армии COVID-19 болеют 135 человек - командование Медицинских сил

За сутки выявлено четырех новых инфицированных коронавирусом военнослужащих и работников Вооруженных сил.

В армии COVID-19 болеет 135 человек, за сутки выявлено четырёх новых больных.

Об этом в Facebook сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на 10.00 6 июня в Вооруженных силах Украины болеют 135 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 142 человека, летальных случаев - 4», - сказано в сообщении.

Читайте также27 больных: в киевской военной части зафиксирована вспышка COVID-19

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 626 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения в Киеве. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Два человека (Львовская область - 1 военнослужащий, Ривненская область - 1 работник ВСУ) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 июня в Украине зарегистрировано 26 тыс. 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 тыс. 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram