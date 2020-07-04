Больше всего инфицированных COVID-19 за сутки зарегистрировали в двух регионах и Киеве – Степанов

В Минздраве назвали регионы, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки.

В Министерстве здравоохранения назвали регионы, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19 в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, за предыдущие сутки было совершено 29 тыс. 736 тестов, из них 11 тыс. 825 исследований методом ПЦР и 17 тыс. 911 методом ИФА.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания зафиксировано во Львовской области - 176, Киеве -118, и Волынской области - 92», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 4 июля зарегистрировано 47 тыс. 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 227 летальных, 21 тыс. 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев.

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