По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, уже до 1 января 2041 года население Украины в границах 1991 года может сократиться до 28,9 млн человек. До 1 января 2051-го года это количество может снизиться до 25,2 млн.
Об этом сообщает Минсоцполитики. Для предотвращения стремительного снижения численности населения в Украине ведомстве предлагают принять Стратегию. Ею предусматривается обеспечение достойного уровня и качества жизни каждому украинцу, создание условий для возвращения граждан Украины из-за рубежа, воспроизводства населения.
В частности, в Стратегии определены несколько ключевых целей:
- создание условий для повышения рождаемости, поддержка семьи;
- снижение уровня преждевременной смертности;
- обеспечение миграционного прироста населения;
- обеспечение оптимального размещения населения на территории Украины;
- адаптация социума к демографическому старению и формирование условий для активного долголетия;
- преодоление негативных демографических тенденций благодаря развитию возможностей для качественной жизни в Украине.
Преимуществом этого "сценария изменений", которым и предлагается принятие вышеупомянутой Стратегии, в Минсоцполитики называют минимизацию последствий войны и смягчение демографического кризиса, что выразится в значительно лучших параметрах демографической динамики. Отмечается, что по этому варианту численность населения составит на 1 января 2041 года 33,9 млн человек, на 1 января 2051-го – 31,6 млн человек.
В то же время главными демографическими вызовами и угрозами для развития Украины называют быстрое сокращение численности населения, низкий уровень рождаемости, ухудшение состояния здоровья населения, рост численности лиц с инвалидностью, высокий уровень преждевременной смертности, массовую вынужденную иммиграцию населения, демографическое старение, незаконный вывоз граждан из Украины и масштабное вынужденное перемещение населения.
Сокращение населения Украины: прогнозы
Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила, что после завершения войны население Украины может сократиться максимум на 3-4 млн, но это самый пессимистичный прогноз. По ее словам, ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию, безусловно, является миграция.
В то же время заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун говорит, что Украину ждет демографический кризис. Он отметил, что на начало 2037 года, по прогнозам специалистов, население Украины составит примерно 30,5 миллионов человек.