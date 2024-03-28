Также названы главные демографические вызовы и угрозы для развития Украины.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, уже до 1 января 2041 года население Украины в границах 1991 года может сократиться до 28,9 млн человек. До 1 января 2051-го года это количество может снизиться до 25,2 млн.

Об этом сообщает Минсоцполитики. Для предотвращения стремительного снижения численности населения в Украине ведомстве предлагают принять Стратегию. Ею предусматривается обеспечение достойного уровня и качества жизни каждому украинцу, создание условий для возвращения граждан Украины из-за рубежа, воспроизводства населения.

В частности, в Стратегии определены несколько ключевых целей:

Видео дня

создание условий для повышения рождаемости, поддержка семьи;

снижение уровня преждевременной смертности;

обеспечение миграционного прироста населения;

обеспечение оптимального размещения населения на территории Украины;

адаптация социума к демографическому старению и формирование условий для активного долголетия;

преодоление негативных демографических тенденций благодаря развитию возможностей для качественной жизни в Украине.

Преимуществом этого "сценария изменений", которым и предлагается принятие вышеупомянутой Стратегии, в Минсоцполитики называют минимизацию последствий войны и смягчение демографического кризиса, что выразится в значительно лучших параметрах демографической динамики. Отмечается, что по этому варианту численность населения составит на 1 января 2041 года 33,9 млн человек, на 1 января 2051-го – 31,6 млн человек.

В то же время главными демографическими вызовами и угрозами для развития Украины называют быстрое сокращение численности населения, низкий уровень рождаемости, ухудшение состояния здоровья населения, рост численности лиц с инвалидностью, высокий уровень преждевременной смертности, массовую вынужденную иммиграцию населения, демографическое старение, незаконный вывоз граждан из Украины и масштабное вынужденное перемещение населения.

Сокращение населения Украины: прогнозы

Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила, что после завершения войны население Украины может сократиться максимум на 3-4 млн, но это самый пессимистичный прогноз. По ее словам, ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию, безусловно, является миграция.

В то же время заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун говорит, что Украину ждет демографический кризис. Он отметил, что на начало 2037 года, по прогнозам специалистов, население Украины составит примерно 30,5 миллионов человек.

Вас также могут заинтересовать новости: