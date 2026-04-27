Зеленский хочет продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца.

Соответствующие законопроекты об утверждении указов главы государства "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" зарегистрированы в парламенте.

Как говорится в пояснительной записке, глава государства предлагает парламенту продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 4 мая 2026 года на 90 суток.

При этом отмечается, что реализация соответствующего закона "будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Также предлагается на 90 суток продлить срок проведения всеобщей мобилизации.

Как сообщал УНИАН, в прошлый раз Верховная Рада 14 января 2026 года продлевала военное положение и мобилизацию.

24 апреля министр обороны Михаил Федоров сообщил, что первые 10 из 30 проектов по улучшению условий мобилизации почти готовы к запуску.

