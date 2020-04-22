Смягчение карантина будет рассмотрено ближе к концу апреля – Степанов
Вопрос о смягчении карантинных мер, в том числе после 11 мая, будет рассмотрен ближе к концу этого месяца.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга по итогам заседания правительства.
«Ближе к концу месяца мы будем мониторить ситуацию, эпидемическое состояние, и будем рассматривать различные варианты по смягчению, в том числе после 11 мая», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, правительство приняло решение о продлении карантина до 11 мая.
Предусмотрено разрешить проезд в городском транспорте всех, кто изъявил желание быть донорами крови.
«Привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина. То есть, мы говорим об определенных категориях работников, которые обязаны проходить медицинский осмотр, но, к сожалению, в условиях карантина они не имеют возможности это делать. Поэтому мы разрешаем это пройти позже. Кроме того, предлагается утвердить порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, а именно - мы расширяем возможности по самоизоляции. Доработано приложение «Дія» для того, чтобы был контроль за лицами, находящимися в самоизоляции», - отметил Степанов.