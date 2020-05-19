Заполнение на 30%: в Минкультуры рассказали, как будут работать кинотеатры после ослабления карантина

Правительство планирует разрешить работать всей культурной сфере на последнем этапе снятия карантинных ограничений.

В Кабинете министров Украины рассматривают возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале. Зато это может быть не выгодно объектам хозяйствования.

Об этом в комментарии hromadske рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.

«Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%», — заявила она.

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В то же время Фоменко уточнила, что имеет информацию от представителей отрасли культуры, что такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжение деятельности, но не принесет желаемого дохода.

«Такое количество людей (в залах кинотеатров — ред.), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования», — добавила она.

Фоменко также сказала, что правительство планирует разрешить работать всей культурной сфере, включительно с кинотеатрами и концертами, на последнем этапе снятия карантинных ограничений. Предварительной датой рассматривают 1 июля, однако есть нюансы.