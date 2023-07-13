В Сети активно рекламируют клон Parimatch - "BuddyBet".

Несмотря на то, что букмекерская контора Parimatch находится под санкциями, в Сети активно рекламируется его клон "BuddyBet", который открыто связывает себя с Parimatch и обещает вытащить средства которые застряли на счетах РМ.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский.

Журналист, который известен своей активной борьбой с нелегальными букмекерами и онлайн-казино, рассказал, что получил от одного из подписчиков сообщение с предложением обратить внимание на деятельность "BuddyBet". Выяснилось, что клон РМ работает безо всяких проблем.

Видео дня

"В случае с клоном "Parimatch" все работает. Сайт активный, а счет без проблем пополняется", - констатировал Плинский.

Журналист рассказал, что ради эксперимента зашел на сайт, зарегистрировался и через карту "Монобанк" легко пополнил счет на 150 грн.в квитанции, которую получил новый пользователь, отметили, что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED которая расположена в столице Кении Найроби.

Поинтересовавшись у банка, куда и за что ушли деньги, выяснилось, что их провели по коду 8299 "услуги по уходу за ребенком".

"Чистой воды преступный "мискодинг". (Изменение кода платежа когда пополняешь счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код меняют и они идут как за услуги или товары)", - констатировал Плинский.

В своем сообщении журналист затегал Monobank, Национальный банк Украины и MasterCard и попросил объяснить, почему такие платежи вообще проходят, сколько клонов типа "BuddyBet" у нас работает и что еще надо кому сделать, чтобы закрыть вопрос вывода денег из Украины за границу. Однако ни одно из учреждений пока не комментирует ситуацию.

На историю с "BuddyBet" также должны были бы отреагировать вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которой руководит Иван Рыжий. По крайней мере, от них очень хотелось бы услышать, на каких законных основаниях (если таковые вообще есть) работает клон Parimatch и получили ли они лицензию на свою деятельность. И если" BuddyBet " - это тот же Parimatch только перекрашенный, то может ли вообще получать лицензию компания, находящаяся под санкциями. Зачем тогда вообще эта видимость борьбы с букмекерскими конторами и нелегальными онлайн-казино, если они без проблем функционируют на украинском рынке.

Напомним, Parimatch (ООО "Париматч") - бренд международной холдинговой компании" Parimatch", которая осуществляет букмекерскую деятельность и организует азартные игры в интернете. Представитель бренда в Украине - компания "Parimatch Ukraine". В марте 2023 года на холдинговую компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена. В апреле компания уволила половины штата (1100 работников) из украинских офисов

Согласно расследованию СБУ в 2023 году, к структуре компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации, а в холдинг компании входили юридические лица из РФ, которые осуществляли хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма. Соответственно средства поступавшие на российские и оффшорные счета букмекера спонсировали страну-агрессора. В ходе расследования также было обнаружено, что в отмывании игорных средств Parimatch принимали участие Ibox Bank и ООО "Финансовая компания Лео". В частности они применяли технологию мискодинга - вид мошенничества, при котором код торговца не соответствует виду деятельности бизнеса. Деятельность "Лео" и Ibox дала возможность получать теневую прибыль более 2,5 млрд гривен в год.