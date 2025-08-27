До полномасштабного вторжения здесь яблоку было негде упасть.

В сети появились фото пляжей Кирилловки, одного из самых популярных курортов на побережье Азовского моря в Запорожской области. Контраст между многолюдностью пляжей до российской оккупации и тем, как они выглядят сейчас, просто разительный.

На опубликованных фотографиях ясно видна мрачная картина курортного сезона. Пляжи широкие и достаточно чистые, оборудованы зонтиками для отдыха, но воспользоваться этим некому. Людей на побережье и в море очень мало, хотя когда-то Кирилловка была жемчужиной Азовского побережья и в летний сезон все пляжи были забиты людьми.

Эти фото ярко подчеркивают изменения, которые претерпел поселок из-за войны и оккупации.

Украинские курорты в оккупации

Напомним, Кирилловка с 2022 года находится под оккупацией России. УНИАН уже неоднократно рассказывал о "пляжном сезоне на курорте".

Так, один из жителей Кирилловки опубликовал видео от 21 августа 2025 года, на котором можно увидеть, что пляж совершенно пустой, нет отдыхающих. Кроме этого, на берегу полно медуз и водорослей.

Но не только Кирилловка пострадала от российской оккупации. Ранее в сети показали, как сейчас выглядит оккупированный Железный Порт, что на Херсонщине. На видео можно увидеть водоросли на пляже, а также металлические конструкции, которые торчат прямо из песка. Кроме того, на кадрах заметно, что во время курортного сезона на пляже вообще нет посетителей.

