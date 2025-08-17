Люди с грустью вспоминают о счастливом отдыхе на этом курорте до оккупации РФ.

Из-за российской оккупации начали приходить в упадок многие украинские курорты, в том числе и на побережье Азовского моря. Некоторые из этих мест трудно узнать, среди которых и Кирилловка, что в Запорожье. Соответствующими видео поделились местные жители в соцсетях, передает "Телеграф".

Судя по подписи к видео, кадры были сняты в августе этого года.

"На первом видео видно, что все побережье Азовского моря фактически усеяно медузами в перемешку с кучей водорослей. Такая комбинация создает своеобразное желе, которое раскачивают волны. К слову, медузы достаточно большие, поэтому контакт с ними в воде может закончиться ожогами и аллергией", - предупреждают журналисты.

На втором видео можно увидеть, что море немного чище, однако медузы в воде все равно есть. Водорослей меньше, однако плавать в таком море также опасно.

"Кроме того, эти видео объединяют не только медузы и водоросли, но и отсутствие людей. Ролики снять в пик сезона, ведь в августе на Азовском море обычно яблоку негде было упасть, однако российская оккупация это изменила", - подчеркнули в "Телеграфе".

В частности под видео были такие комментарии:

"Сезон уже три года как закончился".

"В такое время там людей было тьма, а как пришли "асвабадители", то ужас".

"Даже природа против русских".

"Медузы были, но людей было много счастливых и чисто было".

Известно, что россияне оккупировали Кирилловку в 2022 году, после чего туризм в поселке остановился. По информации СМИ, только в 2019 году этот курорт посетило более 1,5 млн человек.

Украинские курорты в оккупации - последние новости

Как писал УНИАН, ранее российские оккупанты уничтожили крупнейший аквапарк, который находится в Железном Порту, что на Херсонщине. В то же время оккупационные власти заявили, что объект якобы стал целью атаки БПЛА, однако это не так.

Источники Telegram-канала "Типичный Кривой Рог" сообщили, что таким образом россияне уничтожают украинские предприятия, владельцы которых не хотят работать по законам РФ.

Также в сети показали украинский курорт в оккупации, который сложно узнать. Местные жители опубликовали видео из Кирилловки, которая продолжает приходить в упадок. в комментариях под видео люди эмоционально отреагировали на то, во что превратился курортный поселок за время "российской власти".

