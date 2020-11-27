Ряд ограничений воспринимались как необоснованные, в частности запрет движения общественного транспорта в населенных пунктах и между ними.

Отношение украинцев к целесообразности тех или иных ограничений во время жесткого карантина весной разделилось.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты осуществленного Киевским международным институтом социологии в середине сентября исследование.

По состоянию на время опроса мнения респондентов разделились относительно целесообразности ограничений тех или иных прав человека во время общего карантина в течение весны этого года.

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Так, большинство респондентов согласились с необходимостью 14-дневной изоляции для лиц, прибывающих из-за границы или из неподконтрольных правительству Украины территорий и Крыма (всего 73% поддержки), запрета проведения религиозных собраний в культовых сооружениях (60%) и запрета проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек (63%).

58% респондентов согласились с целесообразностью запрета транспортного сообщения между странами, а 57% поддержали требование самоизоляции для людей старше 60 лет.

56% опрошенных поддерживали запрет работы заведений общественного питания.

Другая группа ограничений, которые были в основном поддержаны респондентами, реже касается рядовых граждан. В частности, только небольшая часть людей возвращались из-за границы в это время или пересекали линию соприкосновения на востоке Украины. Соответственно, высокая поддержка таких мер может свидетельствовать о том, что для большинства людей они не означают дополнительного дискомфорта.

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В то же время ряд ограничений воспринимались украинцами как необоснованные. В частности, запрет движения общественного транспорта в населенных пунктах (лишь 27% поддержали, 68% против) и запрет транспортного сообщения между населенными пунктами - 28% за и 68% против.

Требование пребывания на улице с документами, удостоверяющими личность, поддержали только 32% опрошенных.

Запрет посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки поддержали 36% респондентов, против - 59%.

Фактически все карантинные ограничения больше поддерживаются молодежью (18-29 лет), чем респондентами среднего возраста (30-39 лет). Отличная картина наблюдалась лишь относительно требования пребывание на улице с документами, удостоверяющими личность: среди молодежи такое решение получило значительно меньше поддержки, чем среди других возрастных групп.

Кроме того, большая часть ограничений больше поддерживается женщинами, чем мужчинами, за исключением закрытия учебных заведений: детских садов, школ, вузов.

«Скорее всего, это связано с тем, что воспитание детей чаще всего лежит на плечах женщин. Закрытие школ и детсадов увеличивает занятость женщин, которая приводит к критической оценки таких ограничений», - говорится в результатах исследования.

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Что известно об опросе

Опрос осуществил Киевский международный институт социологии с 12 по 16 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews, то есть телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины.

Опрос проводился во всех областях Украины, ОРДЛО и Крыма. В целом собрана 2001 анкета.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% - для показателей, близких к 25%; 1,5% - для показателей, близких к 10%.

Исследование проведено центром прав человека ZMINA при аналитической поддержке фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и при поддержке проекта «Права человека для Украины», который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.

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Автор: Константин Гончаров