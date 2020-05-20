В Украине до 22 июня ввели адаптивный карантин

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"Что меняется? Мы вводим определенные признаки эпидемической ситуации в регионах. А именно: инцедентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 должна составлять менее 50%. А также количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должна составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней", - рассказал министр.

По его словам, ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии.

"У нас вводится пять этапов. Сейчас мы находимся на первом этапе. С 22 мая мы предлагаем ввести второй этап, и так каждый этап - это 10 дней", - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая в стране начали постепенно смягчать карантин.