Украина несколько месяцев будет выходить из карантина в режиме "мягких шагов" - Аваков

Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуацию в регионах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и гарантированных методов лечения.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации МВД.

"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией довольно достойно, потому что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину, и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще послабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел подчеркнул, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

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"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами, и мы смотрим, какие там правила, и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля, и мы сможем восстановиться в полном объеме", - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуацию в регионах. В частности, с 25 мая будет разрешена работа метрополитенов и детских садов.

В Украине по состоянию на утро 21 мая было зарегистрировано 19 тыс. 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 тыс. 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания.