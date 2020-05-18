"Смотрите цифры!": Степанов резко раскритиковал нарушителей карантина

Министр здравоохранения предупредил о последствиях.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко раскритиковал украинцев, которые нарушают карантин, не придерживаются рекомендаций и масочного режима.

Об этом он заявил во время брифинга 18 мая.

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По словам главы Министерства здравоохранения, не выполнение правил и рекомендаций Минздрава может иметь серьезные последствия.

"Во-первых, людям которые решили бездумно и безопасно несмотря на рекомендации специалистов нарушать карантин... Я просто рекомендую вам смотреть цифры, особенно ту строку, где количество заболевших и летальных случаев. Потому что это не шутки и я очень прошу всех придерживаться карантинных ограничений, которые рекомендует Минздрав", - говорит Степанов.

Относительно санкций за нарушения карантина, то Минздрав обещает поднять вопрос, что "другие соответствующие органы реагировали и составляли протоколы".

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил перечень показателей для смягчения карантина: «заболеваемость на 100 тыс. населения за последние 7 дней; загруженность коечного фонда в той или иной области; количество тестирований за последние 7 дней и, возможно, будет рассматриваться коэффициент прироста: динамика рост или стабилизация количества новых случаев коронавірусної болезни».

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