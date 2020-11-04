Также Степанов ответил на вопрос о комендантском часе.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планируют ли в Украине останавливать общественный транспорт в случае нового усиления карантина.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Мы не рассматриваем такую необходимость, я имею в виду, если мы говорим в целом по стране", - пояснил он.

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Говоря о возможности введения полного локдауна, министр подчеркнул, что это не трудно, но нужно найти баланс.

"И мы должны взвешивать, найти баланс с точки, с другой стороны - с точки зрения работы обычных людей. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на три недели, месяц, а потом выходить снова - это означает, что большое количество людей просто останется без работы", - сказал глава Минздрава.

Что касается комендантского часа, то эту меру, по словам министра, может ввести только Верховная Рада.

"Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого - решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной Раде", - сказал Степанов.

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Коронавирус в Украине: Новости

В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели еще 9 тыс. 524 человека, умерли 199. За последние сутки было госпитализировано 1 тыс. 514 человек; умерли 199; выздоровели 7 тыс. 536 человек; сделано тестирований – 72 тыс. 442, в том числе методом ПЦР - 42 тыс. 278, методом ИФА - 30 тыс. 164.

За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек; выздоровели 176 тыс. 404 лица; летальных исходов – 7 тыс. 731; проведен ПЦР-тестирований – 3 млн 386 тыс. 489.

Ранее СМИ рассказали подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника, о чем сообщалось ранее.

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Автор: Юрий Годован