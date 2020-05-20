Кабмин разрешил работу детских садов с 25 мая
15:45, 20 мая 2020Общество
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Официальное постановление будет доработана и опубликована завтра.
Адаптивный карантин в Украине установлен с 22 мая по 22 июня / фото: Pixabay
Кабинет министров разрешил работу детских садов с 25 мая.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра», - написал премьер.
Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.
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