Кабмин разрешил работу детских садов с 25 мая

Официальное постановление будет доработана и опубликована завтра.

Кабинет министров разрешил работу детских садов с 25 мая.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра», - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.



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