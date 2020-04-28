Кличко представил план первого этапа ослабления карантина в Киеве

Первый этап ослабление карантина планируют начать 12 мая, если не вырастет число зараженных коронавирусом.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о плане ослабления карантина в столице, который был разработан властями.

В ходе брифинга он подчеркнул, что это - не снятие ограничений, а их ослабление, передает НВ.

"Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу не перейдем. При ухудшении же ситуации - возвращаемся в карантин", - отметил Кличко.

По его словам, первый этап ослабления карантина планируют начать 12 мая, если не вырастет число зараженных коронавирусом.

В частности, на первом этапе в Киеве разрешат работу:

непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.

парикмахерских и салонов красоты. Они смогут возобновить работу только по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента.

кафе, как и рестораны будут иметь возможность работать на вынос. С требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) - С запретом употребления пищи и напитков на месте.

начнут работать небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). С соблюдения требования не более одного сотрудника на 10 квадратных метров и не более одного клиента на 10 квадратных метров.

будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов - с требованием не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

откроют для посещения также столичные парки и скверы. Можно будет гулять группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

также смогут работать автокинотеатры.

"Во всех учреждениях и на предприятиях обязательно термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение, или это ответственность поставщика услуг и он должен обеспечить клиента маской", - отметил Кличко.

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Также он выразил надежду, что на этой неделе Кабмин внесет рынки в перечень объектов, которым разрешат работать, и определит регламент их работы.

Кличко подчеркнул, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся школы и сады, детские и спортивные площадки, а также прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений относительно их посещений будет происходить на следующем этапе.

"Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме… Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительства пообещали восстановить в первую очередь", - добавил Кличко.

Он также сказал, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 78 человек, из которых три медицинских работника и 7-месячный младенец.

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