По словам врача, показатели коронавируса в Украине прогнозируемые, потому что у нас идет системное нарастание первой волны.

Коронавирус в Украине ежедневно бьёт рекорды по числу новых случаев инфицирования. Но осенью ситуация ухудшится.

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К концу сентября школы, вероятно, закроются из-за эпидемии COVID-19, дети массово начнут кашлять. А в ноябре в Украине может сложиться ситуация, когда медикам придется выбирать, кого спасать, а кого нет.

О этом рассказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин в интервью изданию Обозревателю.

По его словам, показатели коронавируса в Украине прогнозируемые, потому что у нас идет системное нарастание первой волны.

"Кроме того, у нас не работают на предотвращение распространения COVID-19 – не работают с контактными, не проводят эпидемиологических расследований в очагах, не отправляют конкретных контактных людей на самоизоляцию или не тестируют их. Это и сказывается", - сказал эпидемиолог.

Александрин подчеркнул, что дальше ситуация будет ухудшаться, и особенно это будет ощутимо в конце октября.

"1 сентября дети пошли в школу. Детское население не является группой риска, но оно является движущей силой развития острых респираторных заболеваний. Когда у нас будет накладываться одно на другое, это будет усугублять ситуацию", - добавил он.

Также эпидемиолог считает, что уже через месяц школы массово будут закрывать на карантин.

"Когда 1 сентября все массово пошли в школу, в конце сентября или в середине октября все школы массово закроют", - подчеркнул он.

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Стало известно, как прошла первая учебная неделя в школах Украины в условиях пандемии.

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Автор: Виктория Гордиенко