Кличко напомнил, что на пляжах в Киеве купаться еще запрещено

В Киеве также продолжает действовать запрет на работу баров, ночных клубов и развлекательных центров.

Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что пляжи можно посещать только как прибрежные зоны отдыха, купаться на них запрещено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.

«Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Остальные - должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день», - сказал Кличко.

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Он также отметил, что в Киеве продолжает действовать запрет на работу баров, ночных клубов и развлекательных центров.

«Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не разрешал. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что штраф для учреждений-нарушителей составляет от 34 тыс. до 340 тыс. гривен.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей Украины.

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