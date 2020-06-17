Киевлян призвали готовиться к продлению карантина до нового года

По словам Гелевея, на сегодняшний день число активных больных в Украине составляет 17 тыс. 348 человек.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей призывает готовиться к продлению карантина, введенного с целью противодействия и сдерживания распространения коронавируса, до нового года.

Читайте такжеВ Украине могут усилить ответственность за несоблюдение масочного режима

Об этом Гелевей сказал в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, решение правительства продлить адаптивный карантин до 31 июля вполне понятно, так как наблюдается большой рост заболеваемости COVID-19.

"Но хочу сказать, что если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - подчеркнул Гелевей.

Председатель медицинской комиссии Киева призвал помнить события 1918-1919 годов, когда грипп "испанка" длился почти два года, и его вторая волна была гораздо опаснее, чем первая.

"И это является вызовом нашему настоящему, и очень бы хотелось, и обращаюсь ко всем, чтобы мы могли достойно этот вызов преодолеть и выйти с наименьшими потерями", - сказал Гелевей.

Он напомнил, что в Украине, по последним данным, зафиксировано 758 новых случаев заражения, а 13 июня - 753, что свидетельствует о резком увеличении числа активных больных.

"На сегодняшний день число активных больных составляет 17 тыс. 348 человек. Это очень много, и когда эта цифра превысит в Украине 20 тыс., мы сможем конкретно говорить о второй волне коронавируса в Украине, и мы уже сможем говорить о том, что надо будет делать более жесткими карантинные меры, к сожалению", - подчеркнул Гелевей.

Также председатель медицинской комиссии Киева напомнил о новом антирекорде смертности в сутки, когда, по последним данным, умер 31 человек.

"Поэтому обращаюсь ко всем: прежде всего - результат происходящего в Украине - это тотальное пренебрежение карантинными ограничениями", - сказал он и добавил, что люди перестали носить маски, пренебрегают дистанционными ограничениями и санитарно-гигиеническими мероприятиями, в частности тем, что руки следует регулярно мыть и обрабатывать антисептиками.

"И если так и дальше будет происходить, то есть, будет тотальное пренебрежение этими мерами, то о каком улучшении в ослаблении ограничений можно говорить? Наоборот, их придется ужесточать", - заявил Гелевей.

Кроме того, по его словам, в медицинских учреждениях Киева растет число пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день 223 человека находятся в больницах, из них 40 – в тяжелом состоянии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram