В Харькове запретили работать заведениям - нарушителям карантина
Харьковская мэрия обязала несколько субъектов хозяйствования остановить свою работу в связи с открытым игнорированием правил карантина, введенного постановлением Кабинета министров.
Как сообщается на сайте горсовета, соответствующее распоряжение было утверждено 23 июля руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Харькове Андреем Руденко.
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Как сказано в документе, временно будет приостановлена работа следующих субъектов хозяйствования:
- пиццерия Scorini (пр. Тракторостроителей, 59/56);
- клуб Malina (пр. Московский, 47);
- кафе-бар "Шишка" (пр. Героев Сталинграда, 176/1);
- кафе "Рюмка" (вул. Косарева, 13-б);
- клуб Galaktika Club (ул. 23 Августа, 17).
"Работа этих объектов будет приостановлена до особого распоряжения", - пояснили в мэрии.
Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве рассказали, что с 1 августа адаптивный карантин в Украине будет действовать иначе.
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