В Харькове запретили работать заведениям - нарушителям карантина

В списке нарушителей - пиццерия, кафе и клубы.

Харьковская мэрия обязала несколько субъектов хозяйствования остановить свою работу в связи с открытым игнорированием правил карантина, введенного постановлением Кабинета министров.

Как сообщается на сайте горсовета, соответствующее распоряжение было утверждено 23 июля руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Харькове Андреем Руденко.

Читайте такжеПод Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб: полтысячи людей отдыхали без масок (фото)

Как сказано в документе, временно будет приостановлена работа следующих субъектов хозяйствования:

пиццерия Scorini (пр. Тракторостроителей, 59/56);

клуб Malina (пр. Московский, 47);

кафе-бар "Шишка" (пр. Героев Сталинграда, 176/1);

кафе "Рюмка" (вул. Косарева, 13-б);

клуб Galaktika Club (ул. 23 Августа, 17).

"Работа этих объектов будет приостановлена до особого распоряжения", - пояснили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве рассказали, что с 1 августа адаптивный карантин в Украине будет действовать иначе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram