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Рестораны в Киеве и 7 областях пока не смогут перейти на полноценную работу – Ляшко

10:54, 05 июня 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом во время брифинга 5 июня сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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По его словам, пойти на уступки владельцам общественных заведений пока не позволяет эпидемиологическая ситуация в Киеве.

«Столица не отвечает эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны, как и раньше, смогут работать только «навынос» и принимать гостей на летних террасах», – заявил Ляшко.

Кроме того, как сообщал Ляшко, по индикаторам не проходят еще Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ривненская область и Черновцы, а за тестированиями – Донецк и Луганск.

Ляшко подчеркнул, что полноценная работа заведений общественного питания в регионах, где критерии этого не позволяют, будет нарушением постановления правительства.

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