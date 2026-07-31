Поставщики опубликовали актуальные цены на газ на август: сколько будут платить украинцы

Всего на рынке будут работать восемь компаний.

Компании-поставщики обнародовали свои цены на газ для украинцев на август, пишет издание"ГазПравда".

Всего на рынке будут работать восемь компаний, из которых четыре предлагают только годовые тарифы, а еще четыре – как годовые, так и месячные переменные.

Отмечается, что годовые предложения, которые являются базовыми для населения, не изменились и находятся в диапазоне от 7,96 до 9,99 грн за куб. При этом месячные или рыночные цены будут колебаться в пределах от 8,46 до 27,59 грн за кубометр.

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Учитывая, что подавляющее большинство бытовых потребителей – около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств – остаются клиентами ГК "Нафтогаз Украины", поэтому для них до 30 апреля 2027 года действует тариф "Фиксированный" в размере 7,96 грн за кубометр.

Тариф на газ в Украине – последние новости

22 июля сообщалось, что в Украине планировали постепенно повышать тарифы на коммунальные услуги для населения. Эти намерения были закреплены в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике Международного валютного фонда. При этом возвращение к полностью рыночному ценообразованию станет возможным только после завершения войны.

Позже в Министерстве энергетики заявили, что тарифы на энергетические услуги в Украине останутся замороженными до окончания действия военного положения.

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