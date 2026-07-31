Связь 5G быстрее разряжает смартфон: эксперт объяснил, как сохранить заряд батареи

Эксперт поделился простыми советами, которые помогут продлить срок службы смартфона.

Во время развертывания и пилотного тестирования сети 5G в Украине смартфоны могут разряжаться быстрее из-за особенностей работы новой технологии связи. Об этом УНИАН рассказал консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко.

"Это связано с тем, что тестирование проходит по технологии NSA (Non-Standalone), при которой устройство одновременно поддерживает подключение и к 4G-сети для служебных команд, и к 5G для передачи данных", – сказал Глущенко.

По его словам, больше всего это заметно на границе пилотной зоны или в помещениях, где высокочастотный сигнал ослабевает, из-за чего радиомодуль телефона вынужден работать на максимальной мощности. Кроме того, нагрузка возрастает при активной загрузке больших объемов данных или при предоставлении доступа в интернет другим устройствам.

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Что больше всего разряжает батарею смартфона

В то же время эксперт отметил, что главным потребителем энергии в любом современном устройстве остается экран, особенно если включены высокая яркость и повышенная частота обновления 120 Гц.

Второй по значимости фактор – это качество связи. По словам эксперта, чем слабее сигнал мобильной сети или Wi-Fi, тем больше энергии тратит радиомодем на поддержание связи.

На третьем месте находятся вычислительные процессы, в частности "тяжелые" приложения, игры и фоновые синхронизации, которые не дают процессору перейти в режим сна.

Как снизить расход заряда батареи в телефоне

"Самый простой шаг – включить автояркость и темную тему, ведь на современных OLED-экранах черные пиксели вообще не потребляют ток", – отметил Глущенко.

Также, по его словам, целесообразно ограничить фоновую работу приложений, которым не нужны постоянные уведомления и геолокация, или активировать адаптивную частоту обновления экрана.

"Если вы находитесь за пределами зоны сплошного покрытия 5G, лучше временно переключить телефон в режим "Только 4G", чтобы он не искал тестовые частоты зря. А в помещении всегда лучше отдавать предпочтение Wi-Fi, который значительно экономичнее мобильного интернета", – добавил эксперт.

Технология 5G в Украине – главные новости

В январе в Украине впервые запустили пилотный проект 5G во Львове. После этого пилотный проект 5G-связи был запущен в Бородянке в Киевской области.

Заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько сообщал, что полноценное развертывание технологии 5G по всей Украине зависит от окончания военного положения и войны. Прибитько тогда пояснил, что перед национальным запуском необходимо провести специальные научно-исследовательские работы совместно с военными.

22 июля пилотная версия технологии 5G заработала уже в столице. Теперь связь нового поколения работает в центральной части Киева – от Майдана Независимости до Бессарабской площади, а также в отдельных точках покрытия мобильных операторов. В Минцифры добавили, что в целом почти 29% смартфонов в Украине уже поддерживают 5G.

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