Доллар ощутимо подешевел: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,49 грн, а евро – 51,01 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 31 июля, снизился на 14 копеек и составляет 45,00 гривень за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,49 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 51,73 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,01 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,74 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,35 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 31 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,27 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 19 копеек.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в период с 3 по 9 августа курс доллара на межбанке составит 44,6–45,2 грн, а на наличном рынке – 44,8–45 грн. Курс евро ожидается в пределах 50,8–51,5 грн на межбанке и 51–51,5 грн в наличном сегменте.

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