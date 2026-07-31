В Китае произошел масштабный оползень: 51 человек погиб, есть пропавшие без вести

Это событие подчеркивает риски, с которыми сталкиваются некоторые районы юго-запада Китая.

В Чунцине (Китай) официальное число погибших в результате масштабного оползня возросло до 51 человека, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Такие данные делают этот оползень самым трагическим за последние более 10 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 17 июля в уезде Пэншуй обрушились скалы и валуны, засыпав жилые дома на берегу реки Уцзян и заблокировав десятки людей под обломками. Местные власти на предыдущей пресс-конференции сообщили, что эвакуировали около 1 100 жителей после того, как тем утром были обнаружены признаки оползня.

Видео дня

В то же время президент Китая Си Цзиньпин призвал активизировать поисково-спасательные работы, а также принять меры по предотвращению подобных катастроф. Это событие является самым трагическим со времени двух оползней в провинции Шэньси и городе Шэньчжэнь в 2015 году.

По информации местных властей, большой объем обломков - около 18 тысяч кубических метров - в узком пространстве затрудняет спасательные работы.

"Это событие подчеркивает риски, с которыми сталкиваются некоторые районы юго-запада Китая во время летнего сезона дождей, когда продолжительные осадки могут дестабилизировать крутые склоны и вызвать оползни и внезапные наводнения", - говорится в материале.

Другие стихийные бедствия в мире

Как писал УНИАН, землетрясение магнитудой 7,1 потрясло Японию, в результате чего пострадали не менее 50 человек. Отмечается, что землетрясение привело к отключению электроэнергии, пожарам, повреждению дорог и мостов, а также частичному обрушению зданий.

В то же время туристов призвали не ехать в некоторые районы Франции и Испании из-за смертоносных лесных пожаров. Известно, что лесные пожары уже вынудили эвакуировать более 300 тысяч человек в обеих странах, включая некоторые жилые районы, туристические объекты размещения и кемпинги.

Вас также могут заинтересовать новости: