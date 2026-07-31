Передача Украине МиГ-29 от Польши: стали известны новые подробности соглашения

Варшава отказывается от модернизации этих истребителей за свой счет.

Сначала Украина предлагала Польше не обмен, а покупку старых истребителей МиГ-29. Однако впоследствии Киев выдвинул идею обменять эти истребители на БПЛА. Об этом рассказала заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чарнецкая, передает РАР.

По её словам, Украина уже представила конкретное предложение о том, какие БПЛА Киев может передать Варшаве в обмен на самолеты. Сейчас польская сторона анализирует это предложение. Чиновница также отметила, что этот анализ продлится недолго – "максимум несколько недель".

В то же время она подчеркнула, что Польша не планирует модернизировать эти истребители за свой счет. Однако Варшава может помочь с этим процессом, если поступит соответствующий запрос из Киева.

Видео дня

Передача Украине МиГ-29: что известно

Напомним, ранее стало известно, что Болгария также направила запрос в Польшу о получении истребителей МиГ-29. Отмечается, что эти самолеты заинтересовали Софию в качестве источника запасных частей для поддержания боеспособности имеющегося парка истребителей МиГ-29.

В самой Варшаве заявляют, что состояние истребителей МиГ-29 "хорошее". Однако аналитики Defence Express нашли как минимум три аргумента, почему это не соответствует действительности. Одним из них является продолжительность переговоров между Киевом и Варшавой о модернизации этих самолетов. По мнению экспертов, этот процесс не длился бы так долго, если бы самолеты действительно были в "хорошем состоянии".

Вас также могут заинтересовать новости: