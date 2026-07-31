На днях в украинском информационном пространстве с иронией говорили о праздновании в России Дня Военно-морского флота без самого флота. И это действительно забавно. Но также бросилась в глаза речь российского диктатора Владимира Путина, в которой он лично свидетельствовал о том, что Россия не имеет никакого права находиться в ООН. И, тем более, в Совете безопасности ООН.

Украина уже не один год пытается достучаться до международного сообщества, доказывая, что Россия оккупировала не только украинские территории, но и место в Организации Объединенных Наций. И что страна-агрессор незаконно пребывает в Совете Безопасности ООН в качестве постоянного члена, цинично раздавая комментарии о безопасности, которую РФ якобы кому-то может гарантировать.

Отсюда, например, рассуждения российского диктатора о статусе РФ как якобы единственного субъекта, который мог гарантировать территориальную целостность Украины, а теперь, мол, "всё, что исторически принадлежало Польше, Венгрии, Румынии", рано или поздно к ним вернётся…

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К сожалению, мир годами закрывает глаза на критерий статьи 4 Устава ООН о том, что считать "миролюбивым" государство, ведущее неспровоцированную войну и совершающее геноцид, как минимум, нелогично.

Однако на фоне усиления эскалации со стороны РФ игнорировать процедурные нарушения западной бюрократии становится всё сложнее.

Дело в том, что Устав ООН предусматривает лишь два пути получения членства в организации: быть государством-учредителем или подать заявку (как это сделали, например, страны Балтии) и пройти голосование на Генеральной Ассамблее (по рекомендации Совбеза). Ни того, ни другого с Россией не произошло.

А что же произошло? В декабре 1991 года тогдашний глава РФ Борис Ельцин написал письмо генсеку ООН о том, что Россия "продолжает" членство СССР. И на основании этого письма в ООН просто "переставили таблички" с названием страны. Все.

Поэтому неудивительно, что статья 23 Устава ООН до сих пор определяет постоянным членом Совета Безопасности именно Советский Союз. Названия "Российская Федерация" в этом документе просто нет.

Украина давно доказывает это, подкрепляя свою позицию документами и нормами международного права. Владимир Путин, наконец, признал это в своей речи ко Дню ВМФ РФ: "Современный мировой порядок формировался после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. Формировался на основе Устава Организации Объединенных Наций, а Устав формировался странами-победительницами – Советским Союзом, Соединенными Штатами, Великобританией…".

В этих своих рассуждениях Путин, правда, забыл ещё несколько государств-основателей, но не в этом суть. РФ действительно не существовала на момент создания ООН. В отличие от Украины.

Отдельная делегация УССР подписала Устав ООН. И Киев ратифицировал документ как государство-учредитель.

В то же время из всех членов ООН только одна страна до сих пор не ратифицировала Устав организации. Угадайте, о какой стране идет речь?

Стоит ли удивляться, что в Кремле тридцать пять лет плевают на международное право, если правом вето в Совете Безопасности ООН распоряжается государство, которое даже не признало для себя обязательным главный документ ООН…

"Система международных отношений перестала существовать, когда Советский Союз, одно из государств-основателей ООН, одно из государств-создателей ООН и творцов международного права, развалили…", – заявлял Путин и возмущался тем, что мир пытается реформировать международные институты, исключив из них Россию.

"Почему это Россия, а не Советский Союз, а Россия, утратившая свой прежний потенциал, должна пользоваться теми же благами, что и страна-победительница во Второй мировой войне?", – с возмущением озвучил Путин вероятные аргументы мирового сообщества.

Вот, действительно! Вопрос на миллион. ООН и Устав организации создавал СССР, СССР больше не существует, РФ – не СССР (то есть не государство-основатель ООН), РФ заняла место страны-основателя с нарушением процедур, РФ за более чем тридцать лет даже не ратифицировала Устав ООН…

Так почему же Россия должна пользоваться теми же благами и привилегиями, что и настоящие государства-основатели?

Конечно, все эти заявления российского диктатора – лишь косвенные признания в узурпации Россией места в ООН. Но это – ещё одно доказательство того, что Украина, которая годами это доказывает, на сто процентов права. Поэтому сейчас для мира – идеальное время, чтобы ограничить деятельность РФ в ООН. И не из-за выдуманного россиянами "западного заговора" против них, а исключительно из-за грубых нарушений Россией Устава организации, развязанной ею агрессивной войны и совершенных ею военных преступлений.

Татьяна Урбанская