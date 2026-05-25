Бесплатные продукты для населения: кто имеет право на их получение и куда нужно обращаться

Социально уязвимые категории населения в Украине могут бесплатно получить продуктовый набор в одном из продовольственных банков. Продукты выдаются после официальной регистрации и подачи документов, сообщает издание"На пенсии".
Банки продовольствия, или фудбанки, оказывают помощь пенсионерам, переселенцам и другим уязвимым категориям. Они собирают продукты, которые не успели продать супермаркеты, сортируют и формируют из них продуктовые наборы. Продукты затем раздают нуждающимся бесплатно и регулярно, раз в несколько месяцев. Продукты можно безопасно употреблять, поскольку их качество проверяют фудбанки.
За помощью могут обратиться:
- пенсионеры;
- переселенцы;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- ветераны;
- жители прифронтовых общин.
Большинство получателей составляют пенсионеры. Жесткого порога дохода нет, однако преимущество имеют те, кто живет на минимальную пенсию, одинокие люди и те, у кого нет других источников поддержки.
Важно помнить, что нельзя просто прийти с улицы и забрать пакет продуктов. Требуется предварительная запись и регистрация по официальным документам.
Что входит в бесплатный продуктовый набор
Стандартный продовольственный набор весит от 15 до 30 килограммов и обычно включает:
- крупы и макароны;
- муку и масло;
- консервы: мясные, рыбные и овощные;
- сахар и соль.
Набор также может содержать:
- свежий хлеб;
- молочные продукты;
- свежие овощи или фрукты;
- соки и воду;
- чай или кофе;
- средства гигиены – мыло, зубную пасту, шампунь.
Куда обращаться за бесплатными продуктами
В Украине сейчас работают три основных продовольственных банка:
- Украинская федерация продовольственных банков – работает почти во всех регионах страны. Сайт: uafoodbank.org;
- FoodBank Ukraine – работает в восьми областях, основан в 2011 году. Сайт: foodbank.com.ua;
- "Тарілка" – волонтерский продовольственный банк во Львове, Киеве и Херсоне. Сайт: tarilka.org.
Фудбенкинг в Украине – главные новости
Внедрение системы продовольственных банков, или фудбенкинга, на официальном уровне от Украины требует ЕС. Согласно механизму, супермаркеты площадью более 400 кв. м будут обязаны передавать продукты с сроком годности, близким к окончанию, малообеспеченным – вместо их утилизации.
На упаковке продуктов также должны появиться два срока годности вместо одного. Это Best Before (Лучше употребить до) и Use By (Конечная дата употребления), которые являются стандартами маркировки продуктов питания в Европейском Союзе.