Бесплатные продукты для населения: кто имеет право на их получение и куда нужно обращаться

В Украине уже работают продовольственные банки, которые помогают нуждающимся.

Социально уязвимые категории населения в Украине могут бесплатно получить продуктовый набор в одном из продовольственных банков. Продукты выдаются после официальной регистрации и подачи документов, сообщает издание"На пенсии".

Банки продовольствия, или фудбанки, оказывают помощь пенсионерам, переселенцам и другим уязвимым категориям. Они собирают продукты, которые не успели продать супермаркеты, сортируют и формируют из них продуктовые наборы. Продукты затем раздают нуждающимся бесплатно и регулярно, раз в несколько месяцев. Продукты можно безопасно употреблять, поскольку их качество проверяют фудбанки.

За помощью могут обратиться:

Видео дня

пенсионеры;

переселенцы;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие родители;

ветераны;

жители прифронтовых общин.

Большинство получателей составляют пенсионеры. Жесткого порога дохода нет, однако преимущество имеют те, кто живет на минимальную пенсию, одинокие люди и те, у кого нет других источников поддержки.

Важно помнить, что нельзя просто прийти с улицы и забрать пакет продуктов. Требуется предварительная запись и регистрация по официальным документам.

Что входит в бесплатный продуктовый набор

Стандартный продовольственный набор весит от 15 до 30 килограммов и обычно включает:

крупы и макароны;

муку и масло;

консервы: мясные, рыбные и овощные;

сахар и соль.

Набор также может содержать:

свежий хлеб;

молочные продукты;

свежие овощи или фрукты;

соки и воду;

чай или кофе;

средства гигиены – мыло, зубную пасту, шампунь.

Куда обращаться за бесплатными продуктами

В Украине сейчас работают три основных продовольственных банка:

Украинская федерация продовольственных банков – работает почти во всех регионах страны. Сайт: uafoodbank.org;

FoodBank Ukraine – работает в восьми областях, основан в 2011 году. Сайт: foodbank.com.ua;

"Тарілка" – волонтерский продовольственный банк во Львове, Киеве и Херсоне. Сайт: tarilka.org.

Фудбенкинг в Украине – главные новости

Внедрение системы продовольственных банков, или фудбенкинга, на официальном уровне от Украины требует ЕС. Согласно механизму, супермаркеты площадью более 400 кв. м будут обязаны передавать продукты с сроком годности, близким к окончанию, малообеспеченным – вместо их утилизации.

На упаковке продуктов также должны появиться два срока годности вместо одного. Это Best Before (Лучше употребить до) и Use By (Конечная дата употребления), которые являются стандартами маркировки продуктов питания в Европейском Союзе.

Вас также могут заинтересовать новости: