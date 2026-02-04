Выплаты украинцам от ООН в 2026-м: кому заплатят и как не пропустить помощь

Представители программы объяснили, кто имеет право на денежную и продовольственную помощь от ООН в 2026 году и как проходит регистрация.

Украинцы из прифронтовых регионов в 2026 году смогут получить денежную и продовольственную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Поддержка предоставляется в нескольких форматах – в зависимости от ситуации с безопасностью и доступом к магазинам. Об этом сообщили представители программы ООН в интервью РБК-Украина.

Кто может получить помощь

Помощь предусмотрена для жителей семи прифронтовых областей:

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской;

Херсонской;

Николаевской;

Сумской.

Также на поддержку могут рассчитывать эвакуированные и жители транзитных центров.

Из-за сокращения финансирования ВПП ООН сосредотачивается на наиболее уязвимых категориях населения: людях, живущих вблизи линии фронта; эвакуированных; пожилых людях и лицах с инвалидностью; многодетных семьях; гражданах, потерявших доход из-за войны.

Какую помощь оказывают

Формат помощи зависит от условий в конкретной общине:

Денежная помощь – 1 200 грн в месяц или разовая выплата 10 800 грн.

Продовольственные наборы – ежемесячно по 13 кг продуктов для районов, где не работают магазины или рынки.

В продуктовый набор входят крупы, мука, макароны, консервы, масло, сахар и соль.

Экстренную выплату 10 800 грн обычно назначают после эвакуации или обстрелов, которые привели к повреждению жилья.

Как зарегистрироваться

В ВПП ООН подчеркивают: самостоятельной онлайн-регистрации не существует. Регистрацию проводят органы местной власти и партнеры Всемирной продовольственной программы ООН непосредственно в населенных пунктах.

Гуманитарная программа ООН в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине действует гуманитарная помощь от ООН, которую выплачивают наиболее уязвимым категориям. Получить этот единовременный грант могут только переселенцы и пострадавшие от военных действий. Выплаты от ООН 2025 составят 10800 гривен на три месяца. Но выплачивать их будут постепенно по 3600 гривен в месяц.

Будьте внимательны: мошенники могут выдавать себя за сотрудников ООН, чтобы получить доступ к вашим деньгам. Помните, что настоящие сотрудники никогда не просят CVV-код и пин-код карты, и не требуют предоставить доступ к банковскому кабинету.

