Трамп неожиданно заявил, что еще не решил, давать ли Украине лицензию на ракеты Patriot, - FT

Глава Белого дома заявил, что США рассматривают этот вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли он Украине производить ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Об этом он сказал в телефонном интервью Financial Times.

Как отмечает издание, в четверг Трамп заявил, что он "не уверен", предоставит ли Вашингтон Украине лицензию. Он добавил, что США рассматривают этот вопрос.

"Это очень необычное оружие, и… нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы на самом деле не лицензируем оборудование", – цитирует издание президента США.

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Журналисты обратили внимание, что эти комментарии Трампа прозвучали всего через два дня после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Украинский лидер назвал переговоры хорошими и сообщил, что стороны обсудили "производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей".

Трамп также сказал Financial Times, что его внимание сосредоточено на прекращении войны в Украине, и добавил, что два его представителя – Джаред Кушнер и Стив Виткофф – впервые посетят Украину в ближайшие дни.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы война в Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы стремимся к миру", – добавил он.

Лицензия на производство ракет для системы Patriot для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, 8 июля Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США могут предоставить Украине право на производство перехватчиков для системы "Патриот". Он тогда сказал, что компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за 2–3 месяца.

Зеленский после своего визита в Белый дом 28 июля в интервью Axios сообщил, что Трамп на встрече согласился продолжить работу над предоставлением Украине лицензий на производство Patriot. Он рассказал, что, находясь в США, встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, которые производят ракеты Patriot, чтобы обсудить этот вопрос.

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