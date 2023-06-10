Каховское водохранилище потеряло уже более трети воды, накопленной благодаря весеннему водопою, вследствие подрыва плотины.
Как сообщает Укргидроэнерго, по состоянию на 06:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 м. что почти на 1,2 м ниже предыдущих суток.
"Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков", - сообщили в "Укргидроэнерго".
Также отмечается, что после достижения критического уровня воды и эвакуации населения, ожидается следующий более сложный этап - устранение последствий катастрофы.
"Для этого в большом количестве необходимы насосы для откачки воды. Сейчас Укргидроэнерго на связи с Херсонской ОВА относительно приобретения именно таких насосов. А также помощи с топливом", - говорится в сообщении.
Теракт на Каховской ГЭС
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Она не подлежит восстановлению.
В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. Кроме того, из-за теракта Украина может потерять много краснокнижных видов растений и животных.
В то же время в Минэкологии подчеркнули, что берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни.
Экологические убытки от подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС превысили 55 млрд грн.