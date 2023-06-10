Для преодоления последствий катастрофы необходимо специальное оборудование, которое уже сейчас закупают.

Каховское водохранилище потеряло уже более трети воды, накопленной благодаря весеннему водопою, вследствие подрыва плотины.

Как сообщает Укргидроэнерго, по состоянию на 06:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 м. что почти на 1,2 м ниже предыдущих суток.

"Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков", - сообщили в "Укргидроэнерго".

Также отмечается, что после достижения критического уровня воды и эвакуации населения, ожидается следующий более сложный этап - устранение последствий катастрофы.

"Для этого в большом количестве необходимы насосы для откачки воды. Сейчас Укргидроэнерго на связи с Херсонской ОВА относительно приобретения именно таких насосов. А также помощи с топливом", - говорится в сообщении.

Теракт на Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Она не подлежит восстановлению.

В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. Кроме того, из-за теракта Украина может потерять много краснокнижных видов растений и животных.

В то же время в Минэкологии подчеркнули, что берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни.

Экологические убытки от подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС превысили 55 млрд грн.

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