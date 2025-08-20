Широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 29 октября 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер психологического триллера "Баллада о маленьком игроке" (The Ballad of a Small Player), главную роль в котором сыграл обладатель "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина", "Бэтмен", сериалы "Шугар", "Пингвин").

В центре сюжета фильма – Лорд Дойл, который затаился на китайском курорте Макао. Он проводит дни и ночи в казино, много пьет и играет в азартные игры с теми небольшими деньгами, что у него остались. Пытаясь справиться со своими быстрорастущими долгами, таинственная Дао Мин, сотрудница казино с собственными тайнами, предлагает ему спасительный круг. Однако, по горячим следам, его преследует Синтия Блайт – частный детектив, готовая раскрыть Дойлу то, от чего он убегает. Пока Дойл пытается спастись, границы реальности начинают сужаться.

Кроме Фаррелла в ленте также сыграли Тильда Суинтон ("Орландо", "Пляж", "Выживут только любовники", "Доктор Стрэндж") и Фала Чен ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Годзилла и Конг: Новая империя", сериал "Ирма Уэп").

Снял картину швейцарско-австрийский режиссер Эдвард Бергер, наиболее известный по фильмам "На Западном фронте без перемен" и "Конклав", а также сериалам "Германия 83" и "Патрик Мелроуз".

Мировая премьера фильма запланирована на 9 сентября 2025 года в рамках международного кинофестиваля в Торонто.

С 15 октября фильм начнут показывать в избранных кинотеатрах ряда стран (но Украины это не касается), тогда как широкой аудитории он станет доступен на Netflix с 29 октября 2025 года.

Как ранее сообщал УНИАН, также в этом году в прокат выйдет романтического фэнтези "Большое смелое красивое путешествие" с Колином Фарреллом и Марго Робби. В Украине его можно будет посмотреть уже с 18 сентября.

