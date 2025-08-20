Лидер группы O.Torvald считает, что популярный хит в TikTok не является полноценной песней.

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич жестко раскритиковал молодого украинского исполнителя DREVO за его хит "Смарагдове небо", который стал вирусным в TikTok. Во время нового выпуска YouTube-шоу "Критиканты" Галич назвал песню "дер**ом".

"Сам припев классный. Все. В песне больше ничего нет. Музыка - это не фаст-фуд. Нельзя что-то создать быстро, получить быстро аудиторию и на этом выехать. Так не работает. Нужно создавать вокруг себя вселенную, идеологию, ценности, принципы. Поэтому эти короткие песни, которые залетают, - это не является смыслом, это не может быть законченным произведением", - заявил Женя Галич.

На эти довольно резкие высказывания отреагировала поп-дива Тина Кароль в своем Telegram. Она заявила, что несмотря на некоторые разногласия с DREVO, она поддерживает его творчество и считает странным - критиковать чужие успешные работы.

"Это такая кринжатина, когда артисты гонят на других. Сидите и пишите свой материал! Когда-то DREVO что-то высказался за меня, потом извинился. А здесь я все равно стану на сторону DREVO. Потому что молодой человек создал репертуар, песня залетела. Дайте человеку быть, жить!" - отметила Тина.

Кароль добавила, что хорошо общается как с одним, так и с другим артистом, но при этом призвала их избегать публичной вражды и сосредоточиться на собственном творчестве. По ее словам, места на сцене хватит всем, поэтому нет смысла поливать друг друга грязью:

"Да, вы в одном сегменте: и Галич, и DREVO. С Галичем прекрасно общаюсь... Просто дайте друг другу жизнь. Неба хватит на всех! Перестаньте комментировать чужое творчество - делайте свое".

Стоит добавить, что песня "Смарагдове небо" стала настоящим прорывом этого лета. Трек быстро завирусился в TikTok, собрав почти 100 тысяч клипов. На YouTube Music цифры еще более впечатляют - 48 миллионов прослушиваний.

