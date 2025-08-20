По его словам, стороны якобы достигли прогресса на пути к мирному соглашению.

На саммите в Анкоридже (штат Аляска, США) Россия почти сразу пошла на уступки. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

"Почти сразу на первой встрече на Аляске россияне пошли на уступки. Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что россияне готовы быть более уступчивыми", - заявил он.

Уиткофф также отметил, что Дональд Трамп и Владимир Путин "фактически достигли прогресса в том, как мы можем прийти к мирному соглашению". Впрочем, спецпредставитель считает, что соглашение о прекращении огня "очень и очень легко сорвать, потому что оно не имеет всех составляющих".

"Мирное соглашение отличается. Оно гораздо более прочное. И президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что у нас было согласовано много предпосылок для мирного соглашения, то почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его критиковали за это. Я сидел, смотрел на это и, честно говоря, удивлялся", - заявил он.

Саммит на Аляске - главные новости

Как сообщал УНИАН, во время саммита на Аляске диктатор Путин требовал от Украины вывести войска из Донецкой и Луганской областей как условие о прекращении войны со стороны РФ, однако он сказал Трампу, что заморозит остальную линию фронта, если его основные требования будут выполнены. Трамп якобы согласился на это.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что во время саммита на Аляске Россия одержала тактическую победу, а президент США Дональд Трамп потерпел поражение в имиджевом плане.

