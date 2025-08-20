Дизайнер рассказал, в чем особенность пиджака, в котором президент Украины встречался с американским лидером.

Черный костюм для президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот 18 августа появился на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, создал известный украинский дизайнер Виктор Анисимов. О процессе работы над нарядом Анисимов рассказал в комментарии для Reuters.

По словам дизайнера, костюм изначально был подготовлен вместе с аналогичным темно-синим вариантом в качестве наряда ко Дню Независимости Украины 24 августа.

После примерки планировалась доработка наряда, но уже 17 августа Анисимову поступил срочный звонок из Офиса президента: костюм понадобился для поездки в США.

Видео дня

Особенностью пиджака, в котором Зеленский встретился с Трампом, дизайнер назвал шлицу (разрез в нижней части) - деталь, которая присуща гражданской одежде. По словам Анисимова, она символизирует надежду на мир.

При этом дизайнер подчеркнул, что костюм не создавался специально для встречи с Трампом:

"Я не могу сказать, что мы шили костюм специально для саммита НАТО или важного разговора с Трампом и европейскими лидерами. Костюм - это просто костюм".

Напомним, ранее Виктор Анисимов поделился, как готовил для него самые удачные образы.

Вас также могут заинтересовать новости: