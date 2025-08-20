Отделения в Дружковке и Алексеево-Дружковке, что в 5-7 км от Константиновки, продолжают работать.

Сегодня, 20 августа, "Укрпочта" из-за опасности для жизни людей закрывает свои отделения в городе Константиновка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора в своем Telegram-канале.

"Сейчас слишком опасно, поэтому чтобы уберечь жизни наших людей (всех наших людей - и коллег, и клиентов), вынуждены. Долгое время "Укрпочта" была единственной опорой в городе. Наши отделения уничтожали до основания, а мы восстанавливались неподалеку. От взрывных волн вылетали окна, а мы их забивали и возвращались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отделения "Укрпочты" в Дружковке и Алексеево-Дружковке, что в 5-7 км от Константиновки, продолжают работать. Также "Укрпочта" ждет каждого и каждую в Доброполье.

Видео дня

"Укрпочта" - последние новости

25 июня "Укрпочта" подписала конфиденциальное соглашение с Почтой США по доставке посылок между странами, что должно сократить сроки доставки в Штаты. Компания планирует уменьшить сроки с 8-10 дней до 6-8 дней доставки. Цены при этом не изменятся.

С 1 июля государственная почтовая компания обновила условия приема отправлений с наложенным платежом. Таким образом уже действуют новые лимиты на выплату наличных в отделении физлицам. Кроме того, с 1 июня сервис NovaPay установил новые лимиты для онлайн-оплат и денежных переводов.

Вас также могут заинтересовать новости: