Более 19 видов краснокнижных растений, десятки видов водно-болотных птиц навсегда исчезнут из этих мест.

Из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды водохранилища на территории нацпарка "Каменская Сечь" снизился на 4 метра и продолжает падать.

Как сообщил министр экологии Руслан Стрелец, это может привести к безвозвратной потере целых экосистем растительного и животного мира.

Берега Каховского водохранилища десятилетиями будут не пригодны для существования всего живого. Они превратятся в солончаки.

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"Более 19 видов краснокнижных растений, десятки видов водно-болотных птиц, защищенных Бернской конвенцией, навсегда исчезнут из этих мест. То, что не удалось уничтожить за восемь месяцев оккупации парка на суше, рашисты уничтожили подрывом ГЭС", - отметил Стрелец.

Также министр допускает потерю исторического места, где в 1709 - 1711 годах и в 1730-1734 годах располагалась казацкая Каменская Сечь. Сегодня здесь функционирует отделение Национального заповедника "Хортица".

Последствия подрыва Каховской ГЭС для экологии

Как сообщал УНИАН, по данным Офиса президента, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС Украина может потерять много краснокнижных видов растений и животных, которые были уникальными именно для Южного региона.

Масштабы воздействия на важные экосистемы ниже по течению от плотины, включая Черноморский биосферный заповедник и Национальный природный парк "Олешские пески", оценить пока сложно.

Министерство обороны Украины также заявило, что в результате наводнения в Новокаховском зоопарке погибло около 300 животных. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал наводнение "экологической катастрофой".

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