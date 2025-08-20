На Полтавщине ночью объявили радиационную угрозу: в ОГА назвали причину

Глава областной военной администрации объясняет это сбоем в системе оповещения.

На Полтавщине сегодня ночью объявили радиационную угрозу. Сейчас в областной военной администрации сообщили причины.

Об этом написал в Telegram глава ОВА Владимир Когут.

"К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", - отметил он.

Согласно сообщениям в его Telegram-канале, на рассвете, в частности в Миргородском районе была объявлена радиационная угроза. Она длилась достаточно короткий промежуток времени - с 4.32 до 4.33 утра.

Как сообщал УНИАН, россияне каждую ночь осуществляют дроновые атаки по разным регионам Украины. Полтавщина часто оказывается под такими атаками в последнее время. В частности в ночь на 19 августа враг нанес массированный удар по области, в результате чего без света осталось более тысячи человек. Были попадания и падения обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.

