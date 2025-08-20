В западную часть и на север Украины 21 августа придет холодный атмосферный фронт.

В четверг, 21 августа, в западную часть и на север Украины холодный атмосферный фронт принесет дожди и грозы. На остальной территории будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, этот фронт в течение 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и "потянет за собой осадки".

"Что касается южной части, больше всего дождей придется на Одесскую область, а вот остальная часть юга в течение 22-23 августа - максимум какие-то локальные капли", - рассказала синоптик.

По данным Диденко, температура воздуха в четверг ожидается очень высокой на юге, на востоке и в центральных областях: днем +28...+32 градуса. На севере в течение дня будет +24...+28 градусов. Между тем на западе, отметила она, атмосферный фронт обусловит более свежую погоду - +20...+24, на Закарпатье - до +26 градусов.

"В Киеве 21 августа дождь вероятен вечером, максимальная температура воздуха до +26 градусов. 22 августа в Киеве будет дождливо", - рассказала синоптик.

Также сообщила, что 23-24 августа, на День флага и на День Независимости Украины, везде прояснится, будет сухо и преимущественно солнечно, хотя и температура воздуха немного снизится.

Как сообщал ранее УНИАН, на День Независимости в Киеве будет прохладно и без осадков. По словам начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, до пятницы, 22 августа, в столице температура постепенно будет повышаться, а 23-го пройдет атмосферный фронт с дождями и грозами. Она добавила, что 24, 25 и 26 августа погода в Киеве будет без осадков, а температура составит +20°...+25°.

Кроме того Голеня рассказала, какая погода ожидает украинцев в конце августа. По ее данным, 25-27 числа еще сохранится прохладная погода, пройдут незначительные дожди, а уже в конце месяца температура, вероятно, повысится до +30 градусов. После того снова возможен процесс с фронтами с северо-запада.

