Вместе с тем утекла и стоимость других гаджетов Google.

Google совсем скоро представит линейку Pixel 10, но крупная утечка уже раскрыла цены на новые смартфоны. В этот раз компания готовит целый набор устройств - от базовой модели Pixel 10 до складного Pixel 10 Pro Fold,

По данным, опубликованным инсайдером Эваном Блассом, базовый Pixel 10 с 128 ГБ памяти будет стоить 800 долларов, а версия на 256 ГБ обойдётся в 900 баксов. Pixel 10 Pro стартует от 1000 долларов и может доходить до 1150 долларов за топовую модификацию с 1 ТБ.

Для тех, кто хочет что-то покрупнее, на рынке будет Pixel 10 Pro XL от 1200 долларов за младшую версию до 1550 за старшую. Самым дорогим устройством станет Pixel 10 Pro Fold: от 1800 до 2150 долларов в зависимости от комплектации.

Интересно, что стоимость новых моделей полностью совпадает с прошлогодней линейкой Pixel 9. А вот, например, Apple собирается повышать стоимость новых iPhone 17.

Помимо смартфонов, на презентации покажут и новые аксессуары: наушники Pixel Buds 2a за 130 долларов, зарядное устройство на 67 Вт по цене в 60 баксов и новую беспроводную зарядку Pixelsnap.

Ранее мы рассказывали, что инсайдер показал, как будут выглядеть Google Pixel 10 Pro и Pixel Watch 4. Также благодаря сливу мы увидели первые изображения Google Pixel Buds 2A.

