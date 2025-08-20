В Пекине сократили закупки почти всех ключевых сырьевых товаров у РФ.

Российско-китайская торговля впервые с начала войны начала сокращаться. Об этом со ссылкой на российского министра промышленности и торговли Антона Алиханова сообщает The Moscow Times.

"В этом году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле", - заявил кремлевский управленец.

По китайским данным, за январь-июль двусторонний товарооборот снизился до 125,8 млрд долларов (-8% год к году) после почти двукратного роста в течение предыдущих трех лет.

По итогам первого полугодия Китай сократил закупки практически всех ключевых сырьевых товаров у России. Так, поставки нефти снизились на 11% (до 49,11 млн тонн), тогда как поставки нефтепродуктов упали на 28% (до 5,51 млн тонн).

Поставки СПГ упали на 13%, до 3,22 млн тонн. В случае с древесиной и углем падение составило по 10%. Поставки из Китая в РФ также снизились - на 9%. Например, поставки автомобилей обвалились на 61%. Причинами снижения объемов торговли называют санкции, а также то, что российский рынок насытился китайской продукцией - по крайней мере в некоторых сегментах. Сокращение китайского спроса на российские товары (особенно нефть), усиливает давление на кремлевской бюджет, поскольку энергоносители выступают важнейшим источником доходов для федеральной казны.

По данным российского Минфина, за январь-июль нефтегазовые доходы бюджета упали на 18%. При этом в мае, июне и июле спад достигал около 30% год к году.

Российские аналитики считают, что бурного роста торговли с Пекином ждать не следует. При этом, по их словам, во взаимной торговле может вырасти доля "высокотехнологичной и инновационной продукции".

Недавно УНИАН сообщил, что впервые со времен хаоса 90-х в Россию вернулись бартерные расчеты. Проблемы с расчетами, которые вызвало вторжение россиян в Украину, заставили китайскую компанию искать сталь и алюминиевые сплавы для обмена на двигатели

А еще раньше западные СМИ писали, что значительная часть торговли между Китаем и РФ осуществлялась через Маньчжоули, который является главным пограничным пунктом на китайско-российской границе.

