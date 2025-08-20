Экономический эксперт Александр Пендзин назвал ошибкой попытку правительства ликвидировать Государственное агентство водных ресурсов. По его мнению, такой шаг представляет угрозу для экономики, евроинтеграционных процессов и безопасности страны.

"Сегодня правительство пытается ликвидировать Государственное агентство водных ресурсов и присоединить его к другой структуре. Формально это подается как "оптимизация", но на самом деле мы имеем дело с шагом, который может разрушить систему управления водными ресурсами Украины. Это решение - грубая ошибка, которая будет иметь далеко идущие последствия", - заявил эксперт.

Он отметил, что правительство фактически уничтожает единственный орган, профессионально отвечающий за воду - критический ресурс для экономики и жизни людей.

"ГАВР управляет стратегическими водохранилищами, проводит мониторинг качества воды даже в прифронтовых территориях, координирует работу тысяч километров дамб и каналов, отвечает за защиту сотен населенных пунктов от паводков. Это не функции, которые можно "размазать" по разным ведомствам без потери контроля", - пояснил экономист.

По его словам, ликвидация агентства означает удар по международному имиджу Украины.

"Европейский Союз и наши соседи имеют отдельные водные агентства - именно так выполняется Водная рамочная директива ЕС. Украина, которая декларирует курс на ЕС, одновременно делает шаг назад и демонстрирует, что не воспринимает водную политику как стратегическую. Это выглядит откровенно абсурдно", - подчеркнул он.

Экономист также предостерег, что такое решение создает прямую угрозу инвестициям.

"ГАВР является ключевым исполнителем международных проектов, через которые в Украину поступают средства на модернизацию водной инфраструктуры. Ликвидация означает потерю доверия доноров и партнеров, а значит - меньше денег на критически важные реформы и инфраструктуру", - подчеркнул специалист.

Он добавил, что наибольший риск касается людей.

"Во время войны и климатических вызовов мы рискуем остаться без надежной системы управления водными ресурсами. Это прямая угроза безопасной питьевой воде, защите от паводков и реагированию на чрезвычайные ситуации. То, что правительство называет "оптимизацией", на самом деле является демонтажем стратегической институции. Это не реформа, а авантюра, которая подрывает экономическую стабильность и национальную безопасность. Если Кабмин не остановится, последствия почувствует каждый украинец - от аграриев и промышленников до простых семей, которые рискуют остаться без качественной воды", - резюмировал эксперт.