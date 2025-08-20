Американский министр добавил, что это те средства, которые могут потенциально направить на воздушное прикрытие Украины в будущем.

Соединенные Штаты продают вооружение, которое страны ЕС передают Украине, с 10-процентной наценкой. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

На вопрос, будут ли американские налогоплательщики финансировать возможную поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности Украины, Бессент ответил:

"Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые передают его украинцам, а США берут 10% наценки на оружие. Так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие".

Американский министр также отметил, что США и Украина заключили выгодное стратегическое партнерство, которое должно реализоваться после завершения войны, вероятно имея в виду соглашение о недрах. Он добавил, что "у США будет все хорошо, когда у Украины будет все хорошо".

Видео дня

Оружие США для Украины - что известно о соглашении с ЕС

Как сообщал УНИАН, Республиканская партия США разработала механизм, как вооружить Украину американским оружием за европейские деньги. Они придерживаются предложения американского лидера Дональда Трампа собрать миллиарды долларов в год на военные действия.

Впоследствии стало известно, что США и союзники по НАТО разрабатывают схему, по которой европейские страны смогут переводить деньги в специальный американский фонд, чтобы оплачивать закупку и передачу американского оружия Украине. Как пишет Reuters, механизм получил название PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Вас также могут заинтересовать новости: